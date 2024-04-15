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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.04.2024 16:26
  • Giriş: 15.04.2024 16:26
  • Güncelleme: 15.04.2024 16:27
Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede yakalanan 6 şüpheliye ait 4 ayrı adresteki aramada, 760 ecza hapı, 52 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi, 9 cep telefonu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 820 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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