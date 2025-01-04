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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 11:32
  • Giriş: 04.01.2025 11:32
  • Güncelleme: 04.01.2025 11:33
Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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