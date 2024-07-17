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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 17.07.2024 12:09
  • Giriş: 17.07.2024 12:09
  • Güncelleme: 17.07.2024 12:09
Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ö.G'nin üst aramasında, sentetik ecza hapı, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 55 kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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