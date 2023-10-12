Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 452,88 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.