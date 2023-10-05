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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.10.2023 17:48
  • Giriş: 05.10.2023 17:48
  • Güncelleme: 05.10.2023 17:48
Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.K'nin evinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde, kaçak içki, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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