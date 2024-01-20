Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.F.B. ve O.Y'nin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.