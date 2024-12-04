Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde 3 şüphelinin üstlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 7,14 gram sentetik uyuşturucu ile 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç. ve K.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.