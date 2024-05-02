Kastamonu'da uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen iki ikamette yapılan aramada, uzun namlulu tam otomatik silah ile 2 şarjör ve 67 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.