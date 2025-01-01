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Kastamonu'da yangın çıkan evin sahibi yaralandı

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 01.01.2025 13:11
  • Giriş: 01.01.2025 13:11
  • Güncelleme: 01.01.2025 13:11
Kaynak: AA
Kastamonu'da yangın çıkan evin sahibi yaralandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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