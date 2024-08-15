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Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 17:18
  • Giriş: 15.08.2024 17:18
  • Güncelleme: 15.08.2024 17:18
Kaynak: AA
Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kastamonu'da bir otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Aktekke Mahallesi Yalçın Caddesi'ndeki bir otobüs durağında parasının çalındığının belirten mağdur polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu olayla ilgili E.K, gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mağdur vatandaşın parası ise kendisine iade edildi.

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