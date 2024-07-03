Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ediliyor.

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 23:23
  • Giriş: 03.07.2024 23:23
  • Güncelleme: 03.07.2024 23:23
Kaynak: AA
Kastamonu'da yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ve Araç ilçelerinde bugün başlayan 4 orman yangınından 3'ü Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol