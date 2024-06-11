Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kastamonu'da Tosya-Ilgaz arasında D-100 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda otobüsünün devrilmesi neticesinde 10 kişi yaralandı. Kaza, Tosya-Ilgaz arası D-100 Karayolu Yuvasaray mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 29 AJ 029 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 10 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7’si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebi ile D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.