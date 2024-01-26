Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu Taşköprü karayolunda İstanbul'dan Sinop'a giden otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Güncel 26.01.2024 07:47 Giriş: 26.01.2024 07:47

Güncelleme: 26.01.2024 07:57 Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor. Fotoğraflar: AA Ayrıntılar gelecek...