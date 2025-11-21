Giriş / Abone Ol
Kastamonu'daki orman yangını 1 saatte söndürüldü

Ajans Haberleri
  21.11.2025 10:26
  • Giriş: 21.11.2025 10:26
  • Güncelleme: 21.11.2025 10:26
Kaynak: DHA
Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Cide’nin üst kesimlerinde bulunan Sofular Mahallesi girişindeki çamlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

