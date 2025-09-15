Kastamonu'daki orman yangını söndürüldü
Kastamonu'da merkeze bağlı Bostan mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Kaynak: AA
Kastamonu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Bostan mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.