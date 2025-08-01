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Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 19:14
  • Giriş: 01.08.2025 19:14
  • Güncelleme: 01.08.2025 19:14
Kaynak: AA
Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından hastanede tedavi gören yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çiğdem Kalkışım, yaşam mücadelesini kaybetti.

D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde 19 Temmuz'da karşı şeride geçen otomobille tırın çarpışması sonucu Yavuz Selim Kalkışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetmiş, Çiğdem Kalkışım, V.I, O.Y.K. ve U.A.K. yaralanmıştı.

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