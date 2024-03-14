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Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 14.03.2024 10:25
  • Giriş: 14.03.2024 10:25
  • Güncelleme: 14.03.2024 10:25
Kaynak: AA
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada radyo/teyp haznesinde gizlenmiş 25 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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