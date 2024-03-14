Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada radyo/teyp haznesinde gizlenmiş 25 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.