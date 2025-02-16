Kastamonu için fırtına uyarısı

Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğlen saatlerinden itibaren Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğlen saatleri itibari ile Karadeniz’de fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldığı duyuruda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın 17 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edildiğinden oluşabilecek deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.