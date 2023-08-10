Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu merkez ile Araç, Daday ve İhsangazi ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Kastamonu merkez ile Araç, Daday ve İhsangazi ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.