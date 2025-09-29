Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nden mantar zehirlenmesi uyarısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yaşayanları mantar zehirlenmesine karşı uyardı.

Açıklamada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya'nın görüşlerine yer verildi.

Kaya, sonbahar ve yağışlarla birlikte ormanlarda birçok mantar türünün görüldüğünü belirterek, "Halkımız mantar toplamayı ve tüketmeyi seviyor. Ancak doğadan toplanan mantarların zehirli olup olmadığını görüntüyle ayırt etmek mümkün değil. Halk arasında 'mantar yıkandığında, kaynatıldığında ya da kurutulduğunda zehri gider' gibi yanlış inanışlar var. Ne yazık ki bu yöntemlerle zehir temizlenmiyor" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT SONRA BULGU VERİYOR"

Zehirli mantar tüketiminin ardından genellikle ilk 6 saatte bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin ortaya çıktığını aktaran Kaya, bazı türlerin ise 24 saat sonra bulgu verdiğini, bu türlerin karaciğer ve böbreklerde kalıcı hasar oluşturabildiğini vurguladı.

Kaya, "Mantar tüketmek isteyenler bilmedikleri mantarları kesinlikle yememeli. Kültür mantarları tercih edilebilir. Toplamak isteyenler ise bu işi bilen uzmanlarla hareket etmeli. Mantar tükettikten sonra herhangi bir belirti görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı" uyarısında bulundu.