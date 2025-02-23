Kastamonu merkezde yarın eğitime ara verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.