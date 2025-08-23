Kastamonu'nun 4 ilçesinde denize girmek yasaklandı
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçesinde hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Kaynak: AA
Kastamonu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede denize girme yasağı getirildi.
Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dalga boyu yüksekliği nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.