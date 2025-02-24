Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Sabah saatlerinde 515 kapalı köy yolu sayısı ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 420'ye düşürüldü
Kaynak: AA
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Daday ilçesinin Ballıdağ mevkisinde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi.
İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyü ile Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde üzeri karlarla kaplı köy evleri güzel görüntüler oluşturdu.
Sabah saatlerinde 515 kapalı köy yolu sayısı ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 420'ye düşürüldü.
Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği yüksek rakımlı ilçelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.