Kastamonu Üniversitesi'nde görevli bir dekan kalp krizi sonucu öldü

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti.

Sökmen, dün akşam saatlerinde Ankara'da kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Sökmen'in cenazesi, bugün memleketi Hatay'da toprağa verilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Sökmen'in ani bir rahatsızlık sonucu vefat ettiği aktarılarak, "Cenaze namazı bugün Hatay ili Erzin ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak olup, ardından defnedilecektir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.