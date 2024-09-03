Kastamonu Valiliği’nden yağış uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından, bugün etkili olması beklenen sağanak yağış sebebiyle yaşananabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji tarafından Kastamonu için ‘sarı’ kodlu, kuvvetli sağanak yağış tahmini yapıldı. Yapılan tahminle ilgili Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu’nun çevrelerinde bugün öğlen saatlerinden itibaren, 12.00-20.00 saatleri arası yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.