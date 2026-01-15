Kastamonu ve Amasya'da 35 köy yolu kapandı

Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağlı'da 1, Azdavay'da 8, Cide'de 3, Doğanyurt'ta 2, Taşköprü'de 5 ve İnebolu'da 4 olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde 13 Ocak'ta 386 olan kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 23'e indirildi.

Amasya'da ise 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.