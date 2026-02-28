Kastamonu ve Samsun'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi sürüyor

KASTAMONU/SAMSUN (AA) - Kastamonu ile Samsun'da ekipler, kar yağışının ardından köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mücadele ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 50 iş makinesiyle, ulaşımın sağlanamadığı 2 bin 281 kilometre yol ağının yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla dün 243 olan kapalı köy yolu sayısı 194'e düşürüldü.

Karla mücadele çalışmalarında görev yapan İl Özel İdaresi personeli Mesut Duran, gazetecilere, şubatın son günlerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Bozkurt ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Duran, bölgede kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre olduğunu belirtti.

- Samsun

Samsun'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Salıpazarı ilçesinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonucu, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşullarına karşı belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıyor.