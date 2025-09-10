Kastamonu ve Sinop kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Kastamonu ve Sinop kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kastamonu (Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin) ve Sinop (Türkeli, Ayancık ve Erfelek) kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.