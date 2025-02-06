Kastamonu’da 195 köyün yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 195 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle Abana ilçesinde 6, Azdavay ilçesinde 14, Bozkurt ilçesinde 23, Cide ilçesinde 14, Çatalzeytin ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 8, Doğanyurt ilçesinde 10, İnebolu ilçesinde 51, Küre ilçesinde 32, Pınarbaşı ilçesinde 1 ve Şenpazar ilçesinde 13 olmak üzere toplam 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini iç kesimlerde de arttırması beklenirken, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürüyor.

KASTAMONU’DA 6 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde tüm kademelerde, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Cide ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.