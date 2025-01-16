Kastamonu’da 2 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde M.B.M. ve B.A. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 kilogram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi. H.Y. ve A.D. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 100 gram sentetik kannabinoid ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslardan M.B.M. ve H.Y. tutuklandı.