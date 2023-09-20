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Kastamonu’da 2 şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 14:27
  • Giriş: 20.09.2023 14:27
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:27
Kaynak: İHA
Kastamonu’da 2 şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 şahıs uyuşturucu madde ile yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 47 şahıs ve 13 araç sorgulandı. Üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 12 adet uyuşturucu hap, bir şahsın ise üzerinde ise bir miktar esrar ele geçirildi. 

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 

Denetimler sırasında yasal sınır üzerinde alkollü halde araç kullanan bir şahsın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Bir sürücüye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 

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