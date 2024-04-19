Kastamonu’da 227 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından arama yapılan iş yeri ve evde 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede, Kastamonu’da il merkezinde Y.D. isimli şahsa ait ev ve işyerinde yapılan aramada 237 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.