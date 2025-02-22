Kastamonu’da 740 köye ulaşımı kar yağışı nedeniyle kapandı

Kastamonu’da son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 740 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle bin 54 köyü bulunan Kastamonu’da 740 köyün yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, bölgede özellikle yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kar yağışı sebebiyle merkezde 95, Abana’da 10, Ağlı’da 12, Araç’ta 117, Azdavay’da 45, Bozkurt 31, Cide’de 69, Çatalzeytin’de 40, Daday’da 37, Devrekani’de 52, Doğanyurt’ta 25, Hanönü’de 20, İhsangazi’de 23, İnebolu’da 73, Küre’de 32, Pınarbaşı’nda 26, Seydiler’de 10, Şenpazar’da 19 ve Tosya’da 4 köy yolu olmak üzere toplamda 740 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.