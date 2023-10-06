Kastamonu’da aracın çarptığı ayı öldü
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde aracın çarptığı ayı öldü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Devrekani ilçesi Kasaplar köyü mevkiinde vatandaşlar tarafından yol kenarında ölmüş vaziyette ayı bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yol kenarında ölmüş vaziyette bulunan ayıya aracın çarptığını tespit etti. Ölen ayı, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.