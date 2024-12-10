Kastamonu’da aranan 13 şahıs tutuklandı



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Tim (JASAT) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Merkez ilçede 10 ayrı suçtan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan S.B., ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.K., ’uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.F., ’dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan İ.K., ’tehdit’ suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan E.A., TOsya ilçesinden “2313 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan İ.A. ve H.A., ’uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan H.G., Daday ilçesinde 3 ayrı suçtan 12 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan H.F.Y., Azdavay ilçesinde ’kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan E.H., Taşköprü ilçesinde ’hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.G., Doğanyurt ilçesinde ’vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Z.D. ve İnebolu ilçesinde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K. yakalandı.

Yakalanan 13 şahıs işlemlerinin ardından tutuklandı.