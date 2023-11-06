Kastamonu’da aranan 2 şahıs yakalandı

Kastamonu’da uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş haber cezası bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahız yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.