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Kastamonu’da aranan 27 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 14:43
  • Giriş: 16.02.2024 14:43
  • Güncelleme: 16.02.2024 14:43
Kaynak: İHA
Kastamonu’da aranan 27 şahıs yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 1-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 27 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15’i tutuklandı. 

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