Kastamonu’da aranan 4 şahıs yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından 23 Temmuz tarihinde il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde “kasten öldürme” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran” suçuyla hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, “kasten öldürme” suçundan 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, “nitelikli yağma” ve “dolandırıcılık” suçlarından 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile “basit yaralama” suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.