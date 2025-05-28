Kastamonu’da aranan 4 şahıs yakalandı

Kastamonu’da hapis cezasıyla aranan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan İ.A., ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan H.G., Araç ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.G., Doğanyurt ilçesinde ‘uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak ve satın almak’ suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.