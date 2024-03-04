Kastamonu’da aranan 53 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9’u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 26- Şubat 3 Mart tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslarından haklarında 2 yıl 4 ay ile 12 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunan A.T., H.U., M.S., C.E., S.Z., T.S., E.Ç., B.G. ve R.K. adliyeye sevk edildi.
9 şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.