Kastamonu’da aranan 59 kişi yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araması bulunan 59 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından 4-10 Mart tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 59 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 23 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.K., "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.T., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.Ç., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.T., "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan R.Ö., 5 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.B.Y., "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak" suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan A.Y. isimli 7 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.