Kastamonu’da ATV devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde ATV’nin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesi Çakırlı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yolunda seyir halinde olan ATV sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada ATV’de bulunan Ahmet Eskin olay yerinde hayatını kaybetti. M.Y. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.