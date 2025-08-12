Kastamonu’da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kastamonu’da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Ankara kar yolu Örencik TOKİ Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi A. (51) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması üzerine bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsünü sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduğu iddia edilen tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.