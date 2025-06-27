Kastamonu’da benekli kızıl geyik görüntülendi
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ormanda çalışan vatandaş tarafından benekli kızıl geyik görüntülendi.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan vatandaş, benekli kızıl geyikle karşılaştı. Geyiği gören vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüledi. Geyiğe, ’ayağa kalk da boyunu göreyim’ diye seslenen vatandaş, ’rahatsız ettik ama kusura bakma’ diyerek tepki gösterdi. Geyik bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.