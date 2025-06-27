Kastamonu’da benekli kızıl geyik görüntülendi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ormanda çalışan vatandaş tarafından benekli kızıl geyik görüntülendi.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan vatandaş, benekli kızıl geyikle karşılaştı. Geyiği gören vatandaş o anları cep telefonu ile görüntüledi. Geyiğe, ’ayağa kalk da boyunu göreyim’ diye seslenen vatandaş, ’rahatsız ettik ama kusura bakma’ diyerek tepki gösterdi. Geyik bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.