Kastamonu’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de S.Y. ile F.E. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.E., tartıştığı S.Y.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan S.Y., olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.Y., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen F.E.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.