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Kastamonu’da bir ayda aranan 627 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.04.2024 13:19
  • Giriş: 16.04.2024 13:19
  • Güncelleme: 16.04.2024 13:20
Kaynak: İHA
Kastamonu’da bir ayda aranan 627 şahıs yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından Mart ayında yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 627 şahıs yakalandı. Şahıslardan 218’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 627 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 218’i tutuklandı. 

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