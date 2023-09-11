Kastamonu’da ceylana kamyonet çartı: 2 yaralı

Kastamonu’da bir ceylan, kamyonetin çarpması neticesinde öldü. Şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolu Devrent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, ceylana çarptı. Kazada ceylan ölürken, şarampole yuvarlanan kamyonette bulunan Habib Gül (40) ile Can İnce (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek ölen ceylanı bulunduğu yerden kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.