Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Devrekani’de Kadirbey Mahallesi Ahmetoğlu Mevkiinde Bünyamin Alioğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Bünyamin Alioğlu traktörün altında kalarak yaralandı.
Traktörün altında sıkışan sürücü, Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince yaralı sürücü Bünyamin Alioğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.