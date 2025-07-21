Kastamonu’da doğaya 2 bin 100 kınalı keklik salındı

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce doğaya 2 bin 100 kınalı keklik salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğayı ve yaban hayatını desteklemek için "Kastamonu İli Keklik Salımı Programı" kapsamında Kastamonu’ya getirilen 2 bin 100 kınalı keklik Seydiler ilçesine bağlı Çırdak köyünde ava kapalı sahada doğaya salındı. Burada bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan kınalı keklik salımı hakkında bilgi vererek, "Merkez, İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen köylerde 2 bin 100 adet kınalı keklik doğaya salınacak. Ülkemizde 22 çeşit kene var. Bu kenelerin hepsi hastalığa yol açmıyor. Bir çeşidi bu hastalığa yol açıyor. Ancak vatandaş olarak bunu bilme şansımız yok. Kene ile mücadelede keklikler çok ciddi popülasyon kontrolü sağlıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, ekosistemi korumak. Bu hayvanlar insanlar tarafından yetiştirildi, tabiatta yetişmedi. Dolayısıyla insanlardan kaçmıyorlar. Kaçmadıkları için de avcıların çok kolay hedefi olabiliyorlar. Bu alanları ciddi manada korumalıyız. Bunların ikinci kuşağı yabanileşecek. Korumak lazım, bölgeye avcıların girmemesi lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ise, "Yaban hayatını destekleme ve doğal dengeyi koruma çalışmaları kapsamında Kastamonu’da kınalı keklik popülasyonunu artırmak ve doğal dengeyi korumak amacıyla 2 bin 100 adet keklik salımı gerçekleştirdik. Kastamonu’nun 7 bölgesinde bu kekliklerin salınmasını yapacağız. Ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce yapmaktayız. Amacımız, ekosistemin bütünlüğünü sağlamak ve doğadaki dengeyi korumak; bunların yanı sıra keklik popülasyonunu da doğada artırmaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kekliklerin doğaya salımı gerçekleştirildi. Ayrıca Kastamonu’nun 7 ayrı bölgesinde de belirlenen alanlara keklik salımı yapıldı.

Seydiler’e bağlı Çırdak köyünde gerçekleştirilen kınalı keklik salınmasına Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ile köylüler ve çok sayıda davetli katıldı.