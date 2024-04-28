Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış

Kastamonu’nun Azdavay ve İnebolu ilçelerinde dolu yağışı etkili olurken, Hanönü ilçesinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak ’sarı’ kodla uyardığı Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Azdavay ilçesi ve İnebolu ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Hanönü ilçesinde ise kuvvetli sağanak yağış sebebiyle D030 karayolunda su birikintisi oluştu.

Su birikintisi sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.